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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan ALG Spor futbolcusu Patricia Seteco hakkında şok iddia! "Erkeği kadın diye oynattılar" - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan ALG Spor futbolcusu Patricia Seteco hakkında şok iddia! "Erkeği kadın diye oynattılar"

        ALG Spor'a 2-1 yenilen Beşiktaş'tan flaş bir iddia geldi. Yönetici Fırat Fidan, ALG Spor'u galibiyete taşıyan golü atan Patricia Mingas Afonso Seteco'nun cinsiyetinin araştırılmasına yönelik açıklamalar yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 15.01.2024 - 11:23
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        • 1

          Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 16. hafta müsabakaları oynanırken ALG Spor, Beşiktaş United Payment'ı 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı kulüp, müsabakanın ardından şok bir iddiayı ortaya attı.

        • 2

          Beşiktaş Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibi ALG Spor'da forma giyen Angolalı futbolcu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğuna yönelik açıklamalar yaptı.

        • 3

          Hürriyet'te yer alan habere göre 88. dakikada ALG Spor'un galibiyet golünü atan Seteco için konuşan Fidan, "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği, kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık!" ifadelerini kullandı.

        • 4

          Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklamada bulundu ve "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" dedi.

        • 5

          ALG Spor'un 10 Kasım 2023'te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.

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