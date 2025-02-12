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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Tümosan Konyaspor Konyaspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret! - Tümosan Konyaspor Haberleri

        Konyaspor'dan TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

        Konyaspor Kulübü Başkanı Korkmaz, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 13:36 Güncelleme: 12.02.2025 - 13:36
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        Konyaspor'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret!
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        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Korkmaz, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, gündeme dair konularla ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        Ziyaretin sonunda Hacıosmanoğlu, Korkmaz'a üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti. Korkmaz da Hacıosmanoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu bir Konyaspor forması hediye etti.

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