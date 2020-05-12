Konyaspor'da hazırlıklara devam edildi

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen ve koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarının uygulandığı antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk ve kuvvet çalışmasıyla devam eden idman, top çalışmasıyla tamamlandı.

İttifak Holding Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.