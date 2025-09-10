Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Konyalılar 3 bin 500 yıl önce kalamar tüketmiş!

        Konyalılar 3 bin 500 yıl önce kalamar tüketmiş!

        Konya'da Karahöyük'te yürütülen arkeolojik kazı çalışmalarında 3 bin 500 yıllık kartal başlı insan figürlü mühür bulundu. Kazılarda ayrıca bölgede kalamarın tüketildiği ortaya çıkarıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2025 - 09:40 Güncelleme: 10.09.2025 - 09:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyalılar 3 bin 500 yıl önce kalamar tüketmiş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Meram ilçesindeki Karahöyük’te yeni sezon kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ‘Geleceğe Miras Projesi’ kapsamında Konya Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle devam ediyor.

        İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan başkanlığında yürütülen kazılarda 3 bin 500 yıl öncesinin inanç sistemine dair yeni buluntular ortaya çıkartıldı. Doç. Dr. Arıkan, “Enteresan buluntularla karşılaştık. Gündelik hayatla dini hayatın bir arada döndüğü, inanç sistemine dair daha detaylı bilgiler elde etme imkanı sağladık. Günlük kullanılan alanlarda yoğun olarak bebek iskeletleriyle karşılaştık. Bebeklerin de doğumdan birkaç ay içerisinde öldüklerini tespit ettik. Ancak neden hayatlarını kaybettiklerine dair çalışmalarımız antropologlarımız tarafından sürdürülüyor” dedi.

        REKLAM

        YETİŞKİNLERİ YAKIP, BEBEKLERİNİ ODALARINA GÖMMÜŞLER

        Kazılarda, o dönem yaşayan insanların ölen bebeklerini odalarına gömüp, yetişkinlerin cenazelerini ise yaktıklarını tespit ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Arıkan, “Çocuklarını kullandıkları alanlara defnetmelerini dönemin inanç sistemiyle alakalı diye düşünüyoruz.

        Burada sadece depolar veya çocuk mezarları yok. Dini aktivitelerle de ilişkilendirebileceğimiz bir altar alanı var. Yapıların etrafında çeşitli figürler, bebeklerle ilgili hediyeler de keşfettik. Yetişkinleri kremasyon yapıp uzaklaştırıyorlar, belki bebeklerini gündelik hayatın bir parçası olarak hatırlamak istiyorlar, göndermek istemiyorlar. Şimdilik verilerimiz bebeklerin gündelik hayattaki kamusal alanlara gömüldükleri yönünde” diye konuştu.

        3 BİN 500 YIL ÖNCEKİ KONYALILAR KALAMAR TÜKETMİŞ

        Karahöyük’te deniz ürünlerini ve kalamar tüketilmesinin ilginç bulduklarını belirten Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan şöyle konuştu:

        REKLAM

        “Hacim olarak geniş olan çok sayıda pitos buluyoruz. Bunların içinde sadece tarım ürünleri olmadığını, tatlı su ve denizden gelen balıkları da buluyoruz. Tatlı su ürünlerini çay ve nehirlerden ve Beyşehir Gölü’nden getirildiği yönünde, deniz ürünlerinin ise örneğin kalamar gibi Alanya’dan Konya Karahöyük’e getirildiklerini düşünüyoruz. Hayvan popülasyonu bugünden çok daha zengin ve çeşitli. Burada kızılgeyik ve alageyik olduğunu biliyoruz. Tavşan bol miktarda var ve tükettiklerini biliyoruz. Sırtlan ve mağara ayısı kemiklerine rastladık. İlginç olabilecek ürünlerden birisi de kalamarın Konya Karahöyük’e getirilip tüketiliyor olması.”

        "DÖNEMİN İNANÇ SİSTEMİNİ YORUMLAMAMIZI SAĞLIYOR"

        Kartal başlı, insan figürlü mührünün dönemin inanç sistemine ışık tuttuğunu ifade eden Doç. Dr. Gonca Dardeniz Arıkan, “Bu yılın özgün buluntuları arasında yine inanç sistemiyle ilişkilendireceğimiz bazı figürlerimiz var. Konya Karahöyük kişilerin imzalarıyla, mühürleriyle ön plana çıkmış yerleşmelerden birisi. İnsan bedenli tek başlı kartal mührü bulduk.

        Bu sezonun en önde gelen buluntuları arasında yer alıyor. Bu buluntular da o dönemin inanç sistemini yorumlamamızı sağlıyor. İmzamız kendimizi nasıl yansıttığımızı gösteriyor. Kişiliğimizin oluşması da hem inanç sistemlerimiz hem de yaptığımız işle ilişkili oluyor. O mühürlere bakıp, ya da neler gösterdiklerine bakıp ne düşündüklerini anlamak mümkün oluyor” diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kartal başlı, insan figürlü mühür
        #Karahöyük
        #Konya
        #kalamar
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Fitch, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        Nükleer enerji neden yeniden yükseliyor?
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        iPhone 17 serisi sahneye çıktı!
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Gerçek 'Succession'da miras kavgası sona erdi
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        Asgari gelir garantili sosyal yardım
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        ABD'de mahkemeden Trump'ın Fed kararına engel
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Günlük ne kadar su içmeliyiz?
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        Karadeniz'de yağmur var, Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar artıyor
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        "Şampiyonluk ve Tüpraş Stadı'nda final oynamak en büyük hedefimiz!"
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Hollywood'da Türk yıldızlar!
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Kültür-sanat çevrelerinde ifşa dalgası
        Bakanlık açıklama yaptı
        Bakanlık açıklama yaptı
        Manifest hakkında karar
        Manifest hakkında karar
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Karısını ve kayınvalidesini öldürüp, baldızını ağır yaraladı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Prensip anlaşmasına varıldı!
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        Nüfusu 30 bini aşan ilçelerde mükellefler basit usul kapsamından çıkarıldı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        İsrail'den Katar'daki Hamas yetkililerine saldırı
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        12 Dev Adam, Polonya'yı devirdi: Yarı finaldeyiz!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        Fenerbahçe yeni teknik direktörünü açıkladı!
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        CHP'nin İstanbul'da hareketli günü! Adres Taksim...
        Habertürk Anasayfa