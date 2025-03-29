Konya'da bayram namazı saat kaçta? Diyanet duyurdu! 30 Mart 2025 Konya bayram namazı saati vakti
Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk gelirken Konya'da bayram namazı saat kaçta sorusuna yanıt aranıyor. Konya bayram namazı vakti, bayramın birinci günü aynı safta bayram namazını eda edecek müslümanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı namazı Diyanet tarafından il il açıklanan vakitlere göre kılınacak. Peki 30 Mart 2025 Konya'da bayram namazı saat kaçta?
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Konya’da bayram namazı saati belli oldu. 2025 Ramazan Bayramı tarihinin gelmesiyle birlikte bayramın ilk günü bayram namazı kılınacak. Bayram namazının kılınması ile birlikte Ramazan Bayramı başlamış olacak. Peki Konya’da bayram namazı saat kaçta? İşte, Diyanet ile 30 Mart 2025 Konya bayram namazı saati vakti
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KONYA’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Bu yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü 30 Mart Pazar gününe denk geliyor. Dolayısıyla bayram namazı da yarın sabah eda edilecek. Konya’da yaşayan vatandaşlar bayram namazı saatini 07.08’de kılacak.
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BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?
Ramazan Bayramı'nın gelişiyle birlikte Bayram namazı 81 ilde eda edilecek. Bayram namazı 2 rekat olarak bayramın ilk günü kılınacak.
BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"
Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:
1.Rekat Kılınışı
Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
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Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.
2.Rekat Kılınışı
İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.
Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.
Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip minbere çıkar ve bayram hutbesini okur.