Konya merkezli FETÖ operasyonunda Tekirdağ'da 2 muvazzaf asker gözaltına alındı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri, Malkara Merkez Komutanlığında görevli üsteğmen N.A. ve Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli astsubay üstçavuş M.G'yi gözaltına aldı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.