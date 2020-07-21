Konya merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında; Polis Akademisinden ilişkileri kesilen ve örgüt mensubu olduğu iddia edilen 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 6 ilde sabah saat 05:30’ da önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, şüphelilerden 6’sı yakalandı. Gözaltına alınanlar şüpheliler Konya Meram Eğitim ve Araştırma hastanesinde geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından KOM Şube Müdürlüğüne götürüldü. Adreslerinde bulunamayan 8 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.