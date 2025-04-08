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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya haberleri: Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma | Son dakika haberleri

        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!

        Konya'da, iki erkek öğrencisine taciz iddiasıyla tutuklanan kadın öğretmenin yargılandığı davada avukatının savunması pes dedirtti. Cinsel istismar iddialarını reddeden avukat, olayın "olsa olsa sarkıntılık" olarak yorumlanacağını savundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 15:17 Güncelleme: 08.04.2025 - 15:17
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        Kadın öğretmenin erkek öğrencilere cinsel taciz davasında şaşırtan savunma!
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        Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’da bir imam hatip ortaokulunda, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan R.E. (31), iddiaya göre, 13 yaşındaki 2 erkek öğrencisi ile sosyal medyadan iletişim kurarak duygusal yakınlık kurdu ve tacizde bulundu.

        MESAJ VE FOTOĞRAFLAR GÖNDERDİ

        Savcılık tarafından yapılan incelemede, R.E.'nin öğrencilere taciz içerikli mesajlar ve fotoğraflar gönderdiği tespit edildi. Hakkındaki suçlamaları reddeden öğretmen, görevinden istifa etti.

        106 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

        Öğretmen hakkında iki çocuk yönünden "çocuğun cinsel istismarı", "cinsel taciz", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 106 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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        İDDİAYI KABUL ETTİ TUTUKLANDI

        Öğretmen Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşmada çocuklardan birine yönelik iddiaları kabul edince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "CİNSEL İSTİSMAR DEĞİL OLSA OLSA SARKINTILIK"

        Bugün görülen ikinci duruşmada sanık R.E.’nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken, sanık avukatının savunması pes dedirtti. Sanık avukatı, cinsel istismar iddialarını reddederek, olayın olsa olsa sarkıntılık şeklinde yorumlanabileceğini belirtti.

        Sanık için istenen 106 yıl hapis cezasının fazla olduğunu savunan avukat, olayın sarkıntılık şeklinde değerlendirilmesini ve kararın buna göre verilmesini talep etti.

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        #Konya
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