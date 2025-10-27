Habertürk
        Galericiyi baba ile oğlu bıçakla öldürdü!

        Galericiyi baba ile oğlu bıçakla öldürdü!

        Konya'da, galericilik yapan 41 yaşındaki Ahmet Çay, meslektaşı olan Mustafa A. ve oğlu Mehmet Akif A.'nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Zanlılar, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 10:44 Güncelleme: 27.10.2025 - 11:30
        Galericiyi baba ile oğlu bıçakla öldürdü!
        Konya'da olay, dün saat 16.45 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Hoşsohbet Sokak Galericiler Sitesinde meydana geldi.

        ALACAK VERECEK KAVGASI ÇIKTI

        Edinilen bilgiye göre, site içerisinde galericilik yapan Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A., aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan meslektaşları Ahmet Çay (41) ile iş yerinde tartışmaya başladı.

        BACAĞINDAN BIÇAKLA YARALANDI

        İHA'daki habere göre kavgaya dönüşen olayda Ahmet Çay bacağından bıçakla, yanındaki arkadaşı Birol A. ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan Ahmet Çay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

        BABA İLE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

        Şüpheliler Mustafa A. ile oğlu Mehmet Akif A. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

        
