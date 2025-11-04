Habertürk
    Takipde Kalın!
        Konya haberleri: 2 yaban keçisinin öldürülmesine rekor ceza | SON DAKİKA HABERİ

        Yaban keçisi avcılarına otomobil fiyatında ceza!

        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Konya'nın Seydişehir ilçesinde 2 yaban keçisini öldürdüğü belirlenen kişilere 1 milyon 901 bin 355 lira ceza kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 11:52 Güncelleme: 04.11.2025 - 14:24
        Yaban keçisi avcılarına otomobil fiyatında ceza!
        Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, NSosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olaya ilişkin bilgi verildi.

        PARÇALANMIŞ 2 YABAN KEÇİSİ BULUNDU

        AA'da yer alan habere göre avcıların yasa dışı avlandıkları vurgulanan açıklamada, "Konya-Seydişehir'de gelen ihbar üzerine harekete geçen ekiplerimiz, içinde 3 kişinin bulunduğu aracı durdurarak yaptığı aramada, parçalanmış halde 2 yaban keçisi ve 1 yivli tüfek ele geçirdi." ifadeleri kullanıldı.

        TOPLAM 1.9 MİLYON TL CEZA KESİLDİ

        Açıklamada, yaban keçileri ile tüfeğe el konulduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

        "Şahıslara Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 1 milyon 880 bin lira tazminat ve 21 bin 355 lira idari para cezası olmak üzere toplam 1 milyon 901 bin 355 lira ceza uygulandı. Yaban hayatına zarar verenlere karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecek."

        #Konya
