Araçla çarptı! Feci biçimde darp etti! Elini ayağını bağlayıp gömdü!
Konya'nın Güneysınır ilçesinde, iki gündür kayıp olan çay ocağı işletmecisi 42 yaşındaki Yıldırım Uyan'a, araçla çarpıp darp ederek öldürülüp dağlık bir alana gömülmesiyle ilgili olarak yine çay ocağı işleten 30 yaşındaki Ali Osman K., tutuklandı
Konya'da alınan bilgiye göre, Güneysınır ilçesinde çay ocağı işleten Yıldırım Uyan'dan (42) iki gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
HUSUMETLİSİ İLE TARTIŞTIĞI BELİRLENDİ
AA'da yer alan habere göre olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Uyan'ın 17 Ocak'ta husumetli olduğu çay ocağı işletmecisi Ali Osman K. (30) ile 17 Ocak'ta tartıştığını belirledi.
KORKUNÇ CİNAYETİ İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan zanlının sorgusunda, yeniden tartıştığı Uyan'ı aracıyla çarptıktan sonra darp ederek öldürdüğünü, cesedi ise dağlık alana gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.
CESET DAĞLIK ALANDA BULUNDU
Bunun üzerine polis ekiplerince yürütülen arama çalışmaları sonucu Uyan'ın cesedi dağlık alanda bulundu. Ceset incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.
ELİNİ AYAĞINI BAĞLAYIP GÖMDÜ
Zanlının, Güneybağ Mahallesi Durayda Caddesi'nde yürüyen Uyan'a takip ettiği aracıyla çarptığı, daha sonra sopayla darp ederek el ve ayaklarını bağlayıp dağlık alana götürdüğü belirlendi.
KATİL ZANLISI TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.