Konya'da TIR devrildi: 1 ölü

Konya'da devrilen TIR'ın sürücüsü öldü
Konya Karapınar'da refüje çarpan domates yüklü TIR'ın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti
Konya'nın Karapınar ilçesinde devrilen domates yüklü TIR'ın sürücüsü yaşamını yitirdi.
Konya-Adana karayolunda kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı, domates yüklü TIR, Karapınar Devlet Hastanesi alt geçidinde kontrolden çıkarak refüje çarptı.
SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
AA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle devrilen TIR'ın sürücüsü kaza yerinde yaşamını yitirdi.
YOL BİR SÜRE TRAFİĞE KAPATILDI
TIR'ın dorsesinde bulunan domatesler yola saçıldı, alt geçit bir süre trafiğe kapatıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.