Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da iki TIR çarpıştı: 1 ağır yaralı | Son dakika haberleri

        Konya'da iki TIR çarpıştı: 1 ağır yaralı

        Konya'nın Kulu ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 00:45 Güncelleme: 10.09.2024 - 00:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da iki TIR çarpıştı: 1 ağır yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Konya-Ankara Karayolu Kulu Kavşağı'nda Nuh G'nin kullandığı kereste yüklü TIR ile Necip Ş. idaresindeki TIR çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinde sıkışan sürücü Necip Ş. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kurtarılarak Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Ağır yaralı olduğu tespit edilen sürücü, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Konya
        #kulu
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        Narin'in ön otopsi raporu kahretti!
        İzmir'de Kerem şov!
        İzmir'de Kerem şov!
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Mehmet Ayan yazdı: 1'e 444'ten fazlası
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Montella'yı rahat bırakın"
        "Montella'yı rahat bırakın"
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        Beklenen iPhone 16 tanıtıldı!
        HT Spor bugün yayında!
        HT Spor bugün yayında!
        Mourinho HT SPOR'da!
        Mourinho HT SPOR'da!
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        'Orta Doğu'da savaş çıkmasını isteyenler var'
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Tedavisinin tamamlandığını duyurdu
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        Sevgilisini darbedip kaçtı! Otelde cinayet
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        G.Saray'dan sürpriz transfer harekatı!
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Diyet yapınca vücutta neler oluyor?
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        Habertürk Anasayfa