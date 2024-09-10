Konya'da iki TIR çarpıştı: 1 ağır yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde iki TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Konya-Ankara Karayolu Kulu Kavşağı'nda Nuh G'nin kullandığı kereste yüklü TIR ile Necip Ş. idaresindeki TIR çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kabinde sıkışan sürücü Necip Ş. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede kurtarılarak Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı olduğu tespit edilen sürücü, müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.