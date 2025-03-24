Konya'da iki motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre Yolu'nda meydana geldi. İbrahim Öztürk yönetimindeki motosiklet, aynı yönde giden F.B'nin kullandığı motosikletle, iddiaya göre, aşırı hız sonucu çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki sürücüden Öztürk, motosikletiyle bariyerleri devirip karşı şeride geçti. Kazada sürücüler Öztürk ve F.B. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

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DHA'nın haberine göre; yaralılardan Öztürk, kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi'ne doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan F.B'nin de durumunu ağır olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.