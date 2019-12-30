Konya'da bugün okullar tatil mi? sorusu yanıt buldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda güçlük çeken Konyalı vatandaşlar okulların tatil olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Konya Valiliği konuyla ilgili açıklamayı yaptı. İşte, 30 Aralık Konya kar tatili haberi...

KONYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Konya'nın Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerinde yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Konya kent merkezi ve ilçelerinde yoğun kar yaşamı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Hadim, Taşkent, Ahırlı, Bozkır, Akören ve Güneysınır ilçelerindeki okullarda eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca, bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personel de idari izinli sayıldı.