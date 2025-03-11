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        Haberler Gündem 3. Sayfa Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihar etti | Son dakika haberleri

        Konya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren kişi intihar etti

        Konya'da boşanma aşamasındaki eşler arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Karısını tabancayla vurarak öldüren kişi, aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 00:46 Güncelleme: 11.03.2025 - 00:46
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        Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
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        Konya'da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini silahla öldürüp intihar etti.

        AA'nın haberine göre; Yusuf A, boşanma aşamasındaki eşi Havva A'nın Araplar Mahallesi Heybeli Sokak'ta yaşadığı evine konuşmak için gitti.

        Çıkan tartışma sonrası Yusuf A, yanındaki tabancayla eşini vurdu. Zanlı, daha sonra aynı tabancayla kendisine ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, incelemenin ardından Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        #Son dakika haberler
        #Konya
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