Konya'da bitmeyen yol davası!

Almanya'da yaşayan Türk vatandaşı Züleyha Schumacher, 2012 yılında Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'nde, 16 bin 670 metrekarelik arsayı yatırım için satın aldı.
DHA'nın haberine göre Schumacher, daha sonra arsanın yaklaşık 13 bin metrekaresinin yol olarak kullanıldığını öğrendi. Bunun üzerine avukatı Tevfik Buğdaycı aracılığıyla 4'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yer tespit davası açtı.
Dava sonucunda arsasının yaklaşık 13 bin metrekare alanından 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere yol geçtiği belirlendi. Schumacher, 30 Ağustos'ta Prof. Dr. Ahmet Ayhan Caddesi'nde arsasının bulunduğu bölüme 'Bu cadde tapulu arazimiz olduğu için kapatılmıştır' yazılı tabela koyup şerit ve kum dökerek ulaşıma kapattı. Kapatılan yol, Cumhuriyet Savcılığı'nca alınan kararla yeniden ulaşıma açıldı.
'SAVCI VE POLİSİ İLGİLENDİREN BİR DURUM YOK'
Schumacher, avukatı Tevfik Buğdaycı aracılığıyla yolun açılması için talimat veren savcı hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.
Türk hukuk sisteminde hiç kimsenin kaynağını yasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamayacağını belirten Buğdaycı, şunları söyledi:
"Müvekkilimizin gayrimenkulüne yapılan tecavüz sonrası sulh görüşmeleri yapılmış ve bu hususta belediyede görevi ve yetkisi olan avukatlarla görüşülerek büyükşehir belediyesinin kamulaştırılması istenmiştir. Görüşmelerden sonuç çıkmayınca Konya Valiliği'ne dilekçe yazılarak kutsal mülkiyet hakkının korunması amacıyla yolun kapatılacağı ve önlem alınması istenmiştir. Valilik makamı yazımızı büyükşehir belediyesine göndermiş ise de bir sonuç alınmamıştır. Bunun üzerine müvekkilimizin sınırları fiziki engeller konularak yola zarar vermeden gerekli önlemler ve uyarıcı tabelalarla kapatılmıştır. Hal böyle iken nöbetçi savcının sözlü talimatıyla yol yeniden açıldı. Öncelikle ortada bir suç yoktur. Savcı ve polisi ilgilendiren bir durum yoktur. Şekil yönünde de olsa Türk hukuk sisteminde hiç kimse kaynağını yasadan almayan bir devlet yetkisini kullanamaz. Bu nedenle de 'görevi kötüye kullanma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığı´na suç duyurusunda bulunduk."
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