Konya'da besihane yangını! Yangın 3 saatte söndürüldü

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde iki besihanede çıkan yangın söndürüldü.

Hacı ve Hasan Karabacak'a ait Güngören Mahallesi'ndeki iki besihanede yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında, hayvanlar olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alındı.

Yangında, 4 ahır, iki çoban evinin kullanılamaz hale geldiği, 5 bin saman balyasının yandığı öğrenildi.

Öte yandan, İsa Uçar'a ait ağaç tomruklarında çıkan yangında, 25 bin lira hasar oluştu.