15 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Konut kredisi faiz oranları Ziraat Banakası, Halkbankası ve Vakıfbank vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Konut almak isteyenler Temmuz-Ağustos oranlarını takip ediyor. İşte, 2019 konut kredisi faiz oranları haberimizde...
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Ziraat Bankası kredi faiz oranlarını düşürdüğünü açıkladı. Buna göre, 500 bin liraya kadar olan azami 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 500 bin liraya kadar olan 180 ay vadeli konut kredi faizleri yüzde 0.99 olarak belirlendi. 1 milyon ve üzeri krediler için ise faiz oranı aylık 1.39 olarak açıklandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, hafta başında ekonomi gazetecileriyle yaptığı toplantıda konut kredilerinde 10 yıl üzeri vadelerin konuşulacağını vurgulamıştı.
Kredi Tutarı
Azami Vade
Faiz Oranı
500.000'e kadar
180 ay
Aylık 0,99
500.001 – 1.000.000
180 ay
Aylık 1,19
1 milyon üzeri
180 ay
Aylık 1,39
VAKIFBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
VakıfBank, konut kredisi faizini 180 ay vadeye kadar yüzde 0.99'a çekti. İhtiyaç kredisi faizleri de yüzde 1.49'a indirildi.
HALKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI
Halk Bank hesaplı evim konut kredisinde 120 ay vadeyle 100 bin liralık konut kredisi çekmek isteyenler için faiz oranı yüzde 1,53. Yani 120 ay geri ödemeli 100 bin liralık konut kredisinin aylık taksiti bin 825 lira. Toplam geri ödeme ise 219 bin lirayı buluyor.
AKBANK KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Akbank, konut kredisi faizini 1.49'a çekti. İhtiyaç kredisi faizleri de yüzde 1.87'a indirildi. Taşıt kredisi faizleri ise 1.75 oldu.
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