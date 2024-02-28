Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal yardım programı kapsamında farklı birçok alanda vatandaşlara destek ödemelerinde bulunuyor. Bunlardan biri de 500 bin TL'ye varan konut desteği sağlamak. Hibe olarak verilen bu miktar için Bakanlık birtakım şartların yerine getirilmesini zorunlu kılıyor. İşte, 500 bin TL'lik konut desteği ve şartları...