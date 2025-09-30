Habertürk
        Konuşma bahanesiyle çağırıp vurdu! | Son dakika haberleri

        Konuşma bahanesiyle çağırıp vurdu!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Çekmeköy'de bir koca boşanmak isteyen eşini son kez konuşma bahanesi ile çağırmış ve sonrasında silahını çıkarıp ateş açmıştı. Başından vurulan kadının tedavisi sürerken o kanlı pusunun görüntüsü ortaya çıktı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 30.09.2025 - 20:38 Güncelleme: 30.09.2025 - 20:40
        Konuşma bahanesiyle çağırıp vurdu!
        Olay, İstanbul’da meydana geldi.

        İstanbul Çekmeköy’de bir koca boşanmak isteyen eşini son kez konuşma bahanesi ile çağırmış ve sonrasında silahını çıkarıp ateş açmıştı.

        Başından vurulan kadının tedavisi sürerken o kanlı pusunun görüntüsü ortaya çıktı.

