Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Konteyner ev devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Konteyner ev devrildi: 1 ölü, 3 yaralı

        Ankara Ayaş'ta aniden çıkan fırtına ve hortum hobi bahçesindeki konteyner evi devirdi; piknik yapan 40 yaşındaki Üçler K. yaşamını yitirirken, konteynerde mahsur kalan üç çocuğu hafif yaralandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 01:01 Güncelleme: 29.10.2025 - 01:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konteyner ev devrildi: 1 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ankara'nın Ayaş ilçesinde 3 çocuğu ile piknik yapan Üçler K. (40), fırtınanın etkisiyle devrilen hobi bahçesindeki konteyner evin altında kalarak hayatını kaybetti. İlçenin çeşitli noktalarında fırtına etkisini sürdürürken, oluşan hortum, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

        Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İlhanköy Mahallesi’nde Doruk mevkisinde meydana geldi. Üçler K., 3 çocuğu ile piknik yapmak için kendisine ait hobi bahçesine gelerek mangal yaktı. 3 çocuğu ise şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, hobi bahçesinde bulunan konteynere sığındı.

        REKLAM

        Bir süre sonra gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteyner ev devrildi. Mangal ateşinin başında bekleyen Üçler K., 25 metre sürüklenen konteynerin altında kaldı.

        Konteynerin devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Konteynerin içinde mahsur kalan ve hafif şekilde yaralanan 3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        SAĞANAK VE ŞİDDETLİ RÜZGAR, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

        Şiddetli rüzgar Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Caminin bir bölümü ile çevresinde hasar oluştu.

        Güdül ilçesi Kadıobası Mahallesi'nde de, şiddetli rüzgar sonucu oluşan hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde rüzgarın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Dışişleri'nden İsrail açıklaması
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Netanyahu Gazze'ye saldırı emri verdi
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Bahis oynayan hakemler açıklandı!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Icardi'nin menajerinden G.Saray'a rest!
        Sinvar'ın son görüntüleri
        Sinvar'ın son görüntüleri
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        17 il için "sarı" kodlu uyarı
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        2 kardeşin ölümüne neden olan alkollü sürücüden 'selektör' savunması!
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        "Savunma sanayiinde tam bağımsız Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz"
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Ana Muharebe Tankı ALTAY
        Altay çağı
        Altay çağı
        Anguissa yarışı!
        Anguissa yarışı!
        Altın zirveden neden düştü?
        Altın zirveden neden düştü?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Trump gerçekten üçüncü dönem için Başkan adayı olabilir mi?
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Ördek avında kazara oğlunu vurdu!
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Sosyal konut projesinde illere göre dağılım belli oldu
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Dünyada en çok savaş uçağı bulunan ülkeler
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Türkiye İş Bankası yapay zeka atılımı
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Habertürk Anasayfa