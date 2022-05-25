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KONSEY YIKILDI! Survivor kim elendi ve adadan kim gitti? 24 Mayıs SMS sıralaması ile Survivor elenen kim oldu, konseyde kim veda etti? Survivor elenen yarışmacı

Survivor kim elendi, kim gitti? 24 Mayıs Survivor elenen isim

Survivor elenen yarışmacı dün akşam gerçekleşen konseyin ardından belli oldu. Azalan sayılarla beraber elemeler büyük bir önem kazandı. Survivor'da bu hafta iki dokunulmazlığı Mavi Takım, iki dokunulmazlığı da Kırmızı Takım'ın kazanmasıyla eşit sayıda aday çıktı. Survivor elenen isim Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. İşte Survivor elenen yarışmacı...

25.05.2022 - 11:10 | Güncelleme: ABONE OL

  • Survivor eleme konseyinin ardından Survivor'da bu hafta elenen yarışmacı belli oldu. Kıyasıya mücadelelere sahne olan Survivor'da elenen yarışmacı dün akşam gerçekleştirilen konseyde açıklandı. Survivor'da kim elendi? Sorusunun yanıtı Acun Ilıcalı'nın sunumuyla gerçekleştirilen konseyde belli oldu. İşte Survivor elenen isim...

  • SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Surivor'da bu akşam Mavi ve Kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için ter döküyor. Survivor ödül oyununun kazananı belli oldu.

    Kadınlar mücadelesini 8-4'lük skorla Gönüllüler takımı kazandı. Erkekler mücadelesini 8-5 Gönüllüler kazandı ve ödülün sahibi oldu.

  • SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da her hafta salı akşamı bir veda yaşandı. Bu hafta adaya veda eden isim belli oldu. Survivor'da 24 Mayıs Salı yani bu akşam gerçekleştirililen eleme konseyinin ardından elenen yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Elenen isim Sude oldu.

  • SURVİVOR ELEME ADAYLARI 

    Survivor'da bu hafta ilk eleme adayı Berkan, ikinci eleme adayı Ayşe olmuştu. Survivor'da üçüncü eleme adayı Hikmet olurken son eleme adayı ise dün yapılan oylama sonucunda Sude oldu.

  • SUDE BURCU KİMDİR?

    Sude Burcu, 11 Mayıs 1996 İzmir'de dünyaya geldi. Sporcu bir aileden gelen Sude Burcu'nun babası futbol antrenörü, annesi pilates eğitmeni, 2 kız kardeşi de Sude gibi tekvandocu.

    Henüz 25 yaşında olan Sude Burcu, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 3. sınıf öğrencisidir. Sude Burcu spor hayatına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde profesyonel olarak devam ediyor.

    Aynı zamanda da zumba eğitmenliği de yapan Sude Burcu Boğa burcudur. Sude Burcu'nun 2 kez Avrupa 3.’lüğü, 1 kez Balkan Şampiyonluğu, 7 kez Türkiye Şampiyonluğu gibi dereceleri var.

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