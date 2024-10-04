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        Haberler Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: 78 ölü | Dış Haberler

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne alabora oldu: 78 ölü

        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Kivu Gölü'nde 278 yolcusu bulunan teknenin alabora olması sonucu 78 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 05:29 Güncelleme: 04.10.2024 - 05:30
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        Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde tekne faciası: 78 ölü
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        Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'daki Kituku limanından hareket eden ve 278 yolcusu olan tekne alabora oldu.

        AA'nın haberine göre; teknenin Kivu Gölü'nde alabora olması sonucunda 78 kişi yaşamını yitirdi.

        Kapasitesinin üstünde yolcu ve yük taşıyan tekneyle ilgili arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ve olayla ilgili soruşturma açıldığı belirtildi.

        Ülkede yeterli asfalt yol bulunmaması nedeniyle ulaşım için genellikle nehirler ve göller kullanılıyor.

        Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.

        KDC'nin başkenti Kinşasa'da Haziran 2024'teki tekne kazasında 80 kişi hayatını kaybetmişti.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Kongo Demokratik Cumhuriyeti
        #Kongo
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