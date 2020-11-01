Kong: Kafatası Adası, fantastik bilim kurgu filmleri arasında son dönemde dikkatleri çekiyor. Kong: Kafatası Adası ilk olarak 2017 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. İşte Kong: Kafatası Adası filmine dair detaylar...

KONG: KAFATASI ADASI OYUNCULARI KİMLER?

Jordan Vogt-Roberts'in yönetmenlik koltuğuna oturduğu Kong: Kafatası Adası filminin oyuncu kadrosunda Brie Larson, Tom Hiddleston, Toby Kebbell ve Samuel L. Jackson yer alıyor.

KONG: KAFATASI ADASI KONUSU

Kong, Pasifik Okyanusu’nda yer alan, güzel olduğu kadar tehlikeli, efsanevi bir ıssız adayı keşfetmek için bir araya gelmiş bilim insanları, askerler ve maceraperestlerden oluşan bir grup insanın hikayesini konu alıyor. Bildikleri her şeyden kopan bu ekip, güçlü Kong’un alanına girdiklerinde insan ile doğa arasındaki nihai mücadelenin fitilini ateşlerler. Keşif görevleri hayatta kalma savaşına dönüşürken, insanoğlunun ait olmadığı bu ilkel cennetten kaçmaya çalışırlar.