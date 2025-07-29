Konferans Ligi'nde tur atlayanlar belli oldu
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları bugün oynanan 3 müsabakayla başladı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvası olan UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş heyecanı, bugün oynanan üç karşılaşmayla birlikte başladı.
Bugün yapılan maçların ardından Levadia Tallinn (Estonya), Differdange (Lüksemburg) ve Olimpija Ljubljana (Slovenya) adlarını üçüncü eleme turuna yazdırdı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Iberia (Gürcistan) - Levadia Tallinn (Estonya): 2-2 (0-1)
Differdange (Lüksemburg) - The New Saints (Galler): 1-0 (1-0)
Inter Escaldes (Andorra) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 1-1 (2-4)