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        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları - Futbol Haberleri

        Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftası sona erdi. Temsilcimiz Başakşehir, dün karşı karşıya geldiği Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2024 - 01:37 Güncelleme: 04.10.2024 - 01:37
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        Cercle Brugge, gol oldu yağdı!
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        UEFA Konferans Ligi'nde ilk hafta heyecanı sona erdi.

        Turnuvanın favorilerinden Chelsea, sahasında Gent'i 4-2 yendi. Gecenin en gollü maçında ise Cercle Brugge, evinde St. Gallen'i 6-2'lik skorla geçti.

        Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda yapılan 16 maçta alınan sonuçlar şöyle:

        Molde (Norveç)-Larne (Kuzey İrlanda): 3-0

        Legia Varşova (Polonya)-Real Betis (İspanya): 1-0

        Heidenheim (Almanya)-Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-1

        Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)-Vikingur (İzlanda): 4-0

        Astana (Kazakistan)-TSC (Sırbistan): 1-0

        Cercle Brugge (Belçika)-St. Gallen (İsviçre): 6-2

        Dinamo Minsk (Belarus)-Hearts (İskoçya): 1-2

        Noah (Ermenistan)-Mlada Boleslav (Çekya): 2-0

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        Chelsea (İngiltere)-Gent (Belçika): 4-2

        Kopenhag (Danimarka)-Jagiellonia (Polonya): 1-2

        Fiorentina (İtalya)-The New Saints (Galler): 2-0

        LASK (Avusturya)-Djurgarden (İsveç): 2-2

        Shamrock Rovers (İrlanda)-APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

        Lugano (İsviçre)-HJK (Finlandiya): 3-0

        Petrocub (Moldova)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-4

        Borac (Bosna Hersek)-Panathinaikos (Yunanistan): 1-1

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