Komşusunun yumruklu saldırısına uğradı!

Olay, 26 Ağustos günü saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Evli ve 3 çocuk annesi Hanife Ger, müstakil evinin bahçesindeki ağaçlardan dökülen yaprakları topladı.
DHA'nın haberine göre, bitişindeki evin kapısının önüne dökülen yaprakları da süpüren Ger, topladıklarını çöp kutusuna atmak istedi. Bu sırada Ger'in komşusu B.K., evinin önünü kirlettiğini iddia ederek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K., Ger'i defalarca yumrukladı. Gürültüyü duyup dışarı çıkan Ger'in kızı Kadriye Ger (26), B.K.'yi uzaklaştırdı. B.K. anne ve kıza tehditler savurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hanife Ger, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, B.K. ise gözaltına alındı. Horsunlu Polis Merkezi'ne götürülen B.K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. B.K.'nin da Ger'den 'haksız yere kendisini öfkelendirmek amacıyla kışkırttığı' iddiasıyla şikayetçi olduğu belirtildi. Ger'in vücudunun çeşitli yerlerinde ezikler oluşurken, saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Hastanede olayı anlatan Hanife Ger, "Peş peşe çok kuvvetli vurdu. Belime, yüzüme vurdu. Hızını alamayarak eline taş aldı. Beni taşla ezmek istedi. Sonra kızım yetişti. Kızımı da darbetti. Taşı ona mı vursam buna mı vursam diye bir düşündü. Sonra kızım 'Kamera çekiyor, seni şikayet edeceğim' dedi. Bunun üzerine geri çekildi. Şikayetçi olduk" dedi.
Kadriye Ger ise, "Sesleri duyunca hemen dışarıya koştum. Annemi dövüyordu. Ayırmaya çalıştım, sonra bana karşı da bir girişimde bulundu. Geri çekildiğim için denk gelmedi. Sonra yere eğilip taş aldı. Bir anneme, bir bana doğrulttu. Ben 'polisi arıyorum' deyince geri çekildi. O şekilde sonlandı" diye konuştu.
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