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        Haberler Gündem İstanbul Komşusunun evini taşladı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Komşusunun evini taşladı!

        Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kağıthane'deki bir apartmanda komşular izmarit kavgasına tutuştu. Balkonuma izmarit atıyorsun diyen daire sakini komşusunun kapısına dayanıp taşla saldırdı. O şiddet polis gelince bile tekme yumruk devam etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 20:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:34
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        Komşusunun evini taşladı!
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        Olay, İstanbul'da meydana geldi.

        Kağıthane'deki bir apartmanda komşular izmarit kavgasına tutuştu.

        Balkonuma izmarit atıyorsun diyen daire sakini komşusunun kapısına dayanıp taşla saldırdı.

        O şiddet polis gelince bile tekme yumruk devam etti.

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