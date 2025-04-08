Komşusunun evini taşladı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kağıthane'deki bir apartmanda komşular izmarit kavgasına tutuştu. Balkonuma izmarit atıyorsun diyen daire sakini komşusunun kapısına dayanıp taşla saldırdı. O şiddet polis gelince bile tekme yumruk devam etti.
Giriş: 08.04.2025 - 20:34 Güncelleme: 08.04.2025 - 20:34
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
Kağıthane'deki bir apartmanda komşular izmarit kavgasına tutuştu.
Balkonuma izmarit atıyorsun diyen daire sakini komşusunun kapısına dayanıp taşla saldırdı.
O şiddet polis gelince bile tekme yumruk devam etti.
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