Komşularıyla çıkan bıçaklı kavgada gözaltına alınan HKP Genel Başkanı Efe serbest bırakıldı

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Üsküdar Güzeltepe Mahallesi Ganimet Sokak'taki metruk bir binanın bahçesindeki budanmış ağaçların dallarını ikamet sahibinden izin alarak toplamaya giden Recep Aytekin, eşi Hasibe Aytekin ve Hatice Arıcıoğlu ile yaş ağaçların kesildiğini öne süren, aynı sokakta oturan HKP Genel Başkanı Nurullah Efe ve oğlu Hikmet Efe arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan bıçaklı sopalı kavgada Nurullah Efe, oğlu Hikmet Efe ile Recep Aytekin yaralandı.

Gözaltına alınan baba ve oğul ifadelerinin ardından İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

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Nurullah Efe ile oğlu Hikmet Efe, savcılıktaki ifadelerinin ardından "kasten yaralama" suçundan tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Nurullah Efe'ye ev hapsi cezası verildi. Hikmet Efe ise imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

HKP'den yapılan açıklamada, Genel Başkan Nurullah Efe'nin insan, hayvan ve doğaseverliğinin herkes tarafından bilindiği belirtildi.

Efe'nin yaşadığı yerin yakınında bulunan, kendilerine ait olmayan bahçedeki yaş ağaçları kesen ve hırsızlık yapmaya çalışan bazı kişileri uyardığı öne sürülen açıklamada, "Bunun üzerine bu güruh, Genel Başkanımıza ve oğluna bıçak ve sopalarla saldırmıştır. Bu güruh aynı zamanda Genel Başkanımızın eşine de galiz küfürler savurmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Açıklamada, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'nin olay sonucunda başından yaralandığı, saldırganlar tarafından elinden bıçakla yaralanması sonucu eline dikiş atıldığı kaydedildi.

Bu arada olay anına ilişkin cep telefonu görüntüleri de ortaya çıktı.

Görüntülerde, HKP Genel Başkanı Nurullah Efe'nin elinde bıçakla aşağıya indiği, komşularının elinde uzun sopalar bulunduğu, taraflar arasında boğuşma yaşandığı yer alıyor.