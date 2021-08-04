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Komşuların 'saman tozu' kavgası cinayetle bitti

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, komşu iki grup arasında 'saman tozu' nedeniyle çıkan demir çubuklu kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı

04.08.2021 - 08:51 | Güncelleme: ABONE OL
Komşuların 'saman tozu' kavgasında cinayet
Komşuların 'saman tozu' kavgasında cinayet
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DHA

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde, komşuların 'saman tozu' kavgasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Olay, 3 gün önce Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali B. (53) ve oğlu İsmail B. (30) evlerinin önünde bulunan saman tozunun yayılması nedeniyle komşuları İbrahim Y. (57) ve kardeşi Bekir Y. (43) ile tartışmaya başladı. İki grup arasında kısa sürede büyüyen tartışma demir çubuklu kavgaya dönüştü.

Yerde bulunan demir çubuklarla iki grup birbirini yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralanan baba oğul ile iki kardeşi çeşitli hastanelere kaldırdı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İsmail B., doktorların 3 gün süren çabasına rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Hayatını kaybeden Ali B.'ye demir çubukla vurduğu iddia edilen Bekir Y., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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