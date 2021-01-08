Şenkaya'nın Yazılı Mahallesi´nde, Binali Tören'in tek başına yaşadığı evde, saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Tören´e yardım etmek isteyen komşuları, demir kapı ve demir korkuluk bulunan pencereler sebebiyle eve giremedi.

DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Binali Tören´in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangının sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle çıktığı üzerinde duruluyor.