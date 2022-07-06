Komşu kadına 'kapı' dayağı!

Adana'da Türkmenistan uyruklu Guncha Turna Yazova (30), 9 yaşındaki oğlu apartmanın giriş kapısını hızlı kapattığı için evladının gözü önünde komşusu tarafından silahla tehdit edilip, darbedildi. Darp raporu alan kadın, komşusundan şikâyetçi oldu.
İHA'nın haberine göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde geçen cumartesi saat 00.30'da meydana geldi. Eşi İstanbul'da çalışan ve 3 çocuğuyla birlikte Adana'da yaşayan Türkmenistan uyruklu Guncha Turna Yazova, meyve almak için 9 yaşındaki oğlu İlham ile birlikte yan sokaktaki manava gitti. Tekrar apartmana geldiği sırada ise Yazova'nın oğlu İlham, apartmanın giriş kapısını hızlı kapattı.
ANNE, KOMŞU ŞAHSA TEPKİ GÖSTERDİ
İddiaya göre, bu sırada zemin katta oturan Uğur B. ise, kapıyı hızlı kapattığı için küçük çocuğa küfür etti. Ardından genç kadın da komşusuna "Neden oğluma küfür ediyorsun?" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Uğur B., genç kadına da küfür edip elindeki tabancıyı gösterip tehditler savurdu.
TABANCA İLE ÇIKIP, GENÇ KADINA DARBETTİ
İkili arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine Uğur B., tabancası ile apartmanın bahçesine çıkıp genç kadını darbetti. Bir süre darp edilen genç kadın, daha sonra komşuları tarafından kurtarıldı. Uğur B.'nin evinden çıkışı, komşuların yardıma koşma ve apartmanın bahçesindeki kargaşa anı da güvenlik kameralarına yansıdı.
İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST KALDI
Uğur B.'nin elinden kurtulan genç kadın durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Uğur B. gözaltına alınırken genç kadın da darp raporu alarak şikâyetçi oldu. Ancak Uğur B., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
'ERTESİ GÜN SİLAHLA GELDİ, KAPIYA VURDU'
Vücudundaki darp izlerini gösteren Guncha Turna Yazova, "Beni darp etmeden önce silah gösterip oğlumun gözü önünde 'Senin beynini patlatırım' dedi. Benim bu ülkede başka kadınlar gibi ölmem mi gerekiyor? Benim çocuğuma küfür ettikten sonra 'Neden terbiyesizlik yapıyorsun? Küçük bir çocuğa böyle küfür edilir mi?' dedim. Daha sonra da bana 'Sen kimsin?' diyerek küfür etti. Daha sonra da kapıdan çıkıp bana saldırdı. Ertesi gün silahla geldi ve evimin kapısına vurdu" diye konuştu.
'KİMSE YARDIMA GELMEDİ, HERKES SEYRETTİ'
Apartmandaki birçok kişinin de balkonlardan olayı seyrettiğini söyleyen Yazova, "Ben burada çocuğumun gözü önünde darbedilirken kimse yardıma gelmedi. Herkes seyretti. Bir süre sonra bir komşu gelip bana yardım etti ve beni onun elinden kurtardı" şeklinde konuştu.
'ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK GEZİYOR'
Şikâyetçi olduğunu ve hakkını arayacağını anlatan Guncha Turna Yazova, "Ben o kişinin devlet memuru olduğunu daha sonradan öğrendim ve darp raporu aldım. Şikâyetçiyim. Ben çocuğumun gözü önünde darbedildim. Eğer eşim burada olsa daha kötü olaylar olabilirdi. Şu anda elini kolunu sallayarak serbest bir şekilde geziyor” dedi.
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