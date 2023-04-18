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Komşu cinayetinde gerçek ortaya çıktı!

Konya'da dün 30 yaşındaki Ercüment Atçı'nın öldüğü akrabası 31 yaşındaki Hasan Lorascan'ın da yaralandığı iki komşu arasındaki kavga sonrası gözaltına alınan, ilk ifadesinde silahı kendisinin kullandığını söyleyen 34 yaşındaki Volkan Polat'ın babasını korumaya çalıştığı ortaya çıktı. Çevredekilerin cep telefonuyla çektiği görüntülerde, 2 kişiyi babası Sadık Polat'ın vurduğu tespit edildi. Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Giriş: 18.04.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
Komşu cinayetinde gerçek ortaya çıktı! - Konya haberleri
Komşu cinayetinde gerçek ortaya çıktı!
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DHA

Konya'nın Selçuklu ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi Çakabey Caddesi´nde oturan Volkan Polat (34) hakkında, bir süre önce komşusunun akrabası olan 7 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

İKİ AİLE ARASINDA HUSUMET OLUŞTU

DHA'da yer alan habere göre alınan sağlık raporlarında istismar bulgusuna rastlanmayınca savcılık kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Bu nedenle komşu olan Polat ve Atçı aileleri arasında husumet oluştu. İki aile, 3 ay önce de bu nedenle kavga etti.

TARAFLAR ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Dün saat 17.00 sıralarında Ercüment Atçı (30), akrabası Hasan Lorascan (31) ile otomobille giderken Volkan Polat ve babası Sadık Polat ile karşılaştı. Taraflar arasında yine tartışma çıktı.

ARAÇTAN İNİNCE KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışma sırasında Sadık Polat, evlerinin bahçesinden tabancayla, araçlarından inen Ercüment Atçı ve Hasan Lorascan'a ateş etti.

BAŞINDAN VURULDU KURTARILAMADI

Ercüment Atçı başından, otomobilin arkasına saklanıp kendisini korumaya çalışan Hasan Lorascan da bacağından yaralandı. Çağırılan ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılan yaralılardan Ercüment Atçı, kurtarılamadı.

SİLAHI BABA KULLANMIŞ

Olayın ardından Sadık Polat ve oğlu Volkan Polat polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerden Volkan Polat, ilk ifadesinde tabancayı kullanan kişinin kendisi olduğunu söyledi. Ancak baba ve oğulun parmak ve barut izi testlerinde silahı kullanan kişinin Sadık Polat olduğu tespit edildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülerde de Sadık Polat´ın, evinin bahçe duvarının arkasından tabancayla Ercüment Atçı ve Hasan Lorascan'a peş peşe ateş ettiği görüldü.

BABASINI KORUMAYA ÇALIŞTI

Baba ve oğul, bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolüne getirildiklerinde gazeteciler, Sadık Polat'a 'Neden öldürdün?' diye sordu. Bu sırada oğlu Volkan Polat 'Ben öldürdüm' diye cevap vererek babasını korumaya çalıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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