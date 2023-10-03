Kommersant yazdı: Putin 2024 seçimlerinde yarışacağını duyurabilir
Rus Kommersant'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önümüzdeki günlerde 2024 Mart seçimlerinde yarışacağını duyurabilir
Rusya'nın saygın gazetelerinden Kommersant'ın haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yakında 2024 başkanlık seçimlerinde yer alacağını duyurabilir, bu da Putin'in 2030'a kadar iktidarda kalmasının önünü açabilir.
Kommersant'ın ismini paylaşmadığı kaynaklarına göre, Putin Mart ayındaki seçimlere katılacağını açıklayabilir.
7 Ekim'de 71 yaşına girecek olan Rus lider Putin, 1999'da Boris Yeltsin istifa ettiğinde göreve gelmişti.
*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.