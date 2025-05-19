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        Komisyon çağrısına Buldan'dan yanıt

        MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "Komisyon kurulsun" çağrısına DEM Parti İmralı heyeti üyesi Buldan'dan yanıt geldi. Buldan, "Bahçeli olması gerekeni dile getirmiş" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2025 - 16:39 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:39
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        Komisyon çağrısına Buldan'dan yanıt
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        DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Meclis'te komisyon kurulsun" çağrısını dair açıklamada bulundu.

        T24'ün haberine göre Bahçeli’nin Meclis’te komisyon kurulmasına yönelik çağrısını olumlu bulduklarını ve desteklediklerini söyleyen Buldan, "Bahçeli olması gerekeni dile getirmiş. Biz de bu konuda esas çözüm yerinin parlamento olması yönündeki görüşlerimizi her zaman ifade ettik. Bir komisyonun kurulmasıyla bunun ete kemiğe dönüştürülmesi çok önemli" dedi.

        Komisyon kurulması yönünde müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğini söyleyen Buldan, "Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi bir an önce Meclis’e gelmeli. Elbette öncesinde müzakere edilmeli, konuşulmalı. Sayın Bahçeli 100 kişiden oluşan bir komisyon ve alt komisyonları işaret etmiş. Elbette sayılar, yöntem tartışılabilir. Ama her siyasi partinin birer üye vermesi, komisyonun alt komisyonlarla desteklenmesi ve esas komisyonun başkanının Meclis Başkanı olması yönündeki fikirlerine tamamıyla katılıyoruz” diye konuştu. Komisyonun bu yasama yılı bitmeden kurulmasının önemine dikkat çeken Buldan, “Meclis Temmuz 15'e kadar çalışıyor. O tarihe kadar bu komisyonun kurulması ve genel hatlarıyla çalışmalarını başlatması sürece pozitif katkı sunar” dedi.

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