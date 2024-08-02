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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Komedi Kulüp kahkahayı Alaçatı'ya taşıyor

        Komedi Kulüp kahkahayı Alaçatı'ya taşıyor

        Komedi Kulüp, stand-up ve tiyatro performanslarını Alaçatı'ya taşıyor. Bora Akkaş, Cihan Talay, Olgu Baran Kubilay, Uraz Kaygılaroğlu, Deniz Göktaş The Stay Warehouse sahnesine konuk oluyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 14:08 Güncelleme: 02.08.2024 - 14:08
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        Komedi Kulüp kahkahayı Alaçatı'ya taşıyor
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        Yıl boyunca kültür sanat performanslarını ve eğlenceyi, konforlu bir ambiyansta sunan Komedi Kulüp, The Stay Warehouse Sahnesi’nde özel etkinlikleri sanatseverler ile buluşturuyor. 4–8 Ağustos tarihlerinde, Komedi Kulüp için kurulacak özel sahnede stand-up ve tiyatro performansları sunulacak.

        Komedi Kulüp Tatilde Programı kapsamında; stand_up’ı “EK İŞ” olarak yapmayı tercih eden sanatçılar: Bora Akkaş, Cihan Talay, Olgu Baran Kubilay, Uraz Kaygılaroğlu Engin Türkoğlu MC’liğinde, Deniz Göktaş yepyeni tek kişilik gösterisiyle, Bengi & Sarp Apak Özge Özel MC’liğinde, duayen tiyatrocu Ali Poyrazoğlu izleyenleri geçmişe götüren Yeşil Kabare oyunuyla, Baturay Özdemir ise kahkahaya boğan tek kişilik performansıyla sahne alacak. Etkinliklerin biletleri mobilet.com üzerinden satışa çıktı.

        4 Ağustos Pazar - 21.00

        EK İŞ / MC Engin Türkoğlu, Bora Akkaş, Cihan Talay, Olgu Baran Kubilay, Uraz Kaygılaroğlu.

        5 Ağustos Pazartesi - 21.00

        Deniz Göktaş

        6 Ağustos Salı - 21.00

        Bengi & Sarp Apak / MC Özge Özel

        7 Ağustos Çarşamba - 21.00

        Ali Poyrazoğlu / Yeşil Kabare

        8 Ağustos Perşembe - 21.00

        Baturay Özdemir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Komedi Kulüp
        #bora akkaş
        #Deniz Göktaş
        #Uraz Kaygılaroğlu
        #stand-up
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