Peteklerde zaman zaman ısınmama sorunu ile karşılaşılabilir. Bu sorunlardan bir tanesi de genelde uzak peteğin fazla ısıtmama sorunudur. Eğer kombiye uzak olan petek ısınmıyor ise bununda sebepler vardır. İşte kombiye uzak olan petek neden ısınmaz sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir
- En başta tesisat yapılırken plastik botu döşendiğinde fazla ısıtılmış olmasından kaynaklanıyor olabilir. Çünkü fazla ısıtılır ise borunun içi daralır. Uzakta bulunan peteklere de bu sebeple ısı gitmez
- Kombinin tesisatı yapılırken farklı bir dirsek kullanıldı ise bu tesisata uymaz ve buna bağlı olarak da uzakta olan peteğe ısı gitmez
- Tesisat yapılırken bağlantının ters bir şekilde bağlanmasından kaynaklanıyor olabilir. Bunun için tesisatta ki bağlantılar tek tek kontrol edilmeli ve ters bir durum varsa müdahale edilmelidir.
- Kombinin alt kısmında bir filtre bulunmaktadır. Bu eğer ara sıra kombiye bakım yapılmazsa tıkanır. Bu sebeple de uzak olan peteğe ısı gitmez
- Kombi bilindiği üzere ara sıra devir daim yapmaktadır. Eğer bu boruda tıkanıklık veya arıza meydana gelir ise uzakta olan peteklere ısı gitmeyecektir
- Pompanın gücü yeterli değil ise uzakta olan peteğe ısı gitmez ve ısınmaz.
- Ana hat borusu yeterli kalınlıkta değilse uzakta olan peteğe su gitmeyebilir. Bu sebeple de petekte ısınmama sorunu meydana gelir.
- Rejlaj ayarı bozuldu ise kombiye ısı gitmez ve petekler ısınmaz. Bu sebeple mutlak rejlag ayarının yapılması gerekmektedir.
Tüm bu problemler için mutlaka kombiden anlayan usta birileri ile görüşülmeli ve arıza tespit edilmelidir.
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