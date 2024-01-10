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        Haberler Magazin 'Kolpaçino 4'ün galası yapıldı

        'Kolpaçino 4'ün galası yapıldı

        Türk sinemasının seri filmlerinden 'Kolpaçino 4'ün galası yapıldı. Galaya; aralarında çok sayıda ünlünün de yer aldığı 5.100 kişi katıldı. Filmin senaristi ve başrol oyuncusu Şafak Sezer, duygularını; "İnşallah bahtı güzel, gişesi güzel bir film olur. Aynı ekip devam ediyor"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2024 - 09:05 Güncelleme: 10.01.2024 - 10:11
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        7 yıl sonra yeniden 'Kolpaçino'
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        Yapımcılığını Polat Yağcı'nın üstlendiği, Şafak Sezer’in senaryosunu yazıp başrolünde yer aldığı ‘Kolpaçino’ serisinin yeni filmi ‘Kolpaçino 4’ün galası gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki galaya 5.100 kişi katıldı.

        Şafak Sezer ile birlikte Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ve Serkan Şengül'ün başrolleri paylaştığı 'Kolpaçino 4'te İbrahim Tatlıses, Mehmet Ali Erbil, Cengiz Kurtoğlu ve Serdar Ortaç konuk oyuncu olarak yer aldı. Poll Films imzalı 'Kolpaçino 4'ün galasına aralarında; Muazzez Ersoy, Derya Uluğ, Asil Gök, Gonca Vuslateri, Büşra Pekin, Bora Gencer, Çetin Altay, Bekir Aksoy, Cem Gelinoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda ünlü katıldı.

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        Şafak Sezer - Polat Yağcı

        Filmin oyuncuları kırmızı halıda, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 7 yıl sonra ‘Kolpaçino 4’ filmiyle sinemada seyircisiyle buluşacak olan Şafak Sezer;: "Film yapmak bu zamanda çok zor, sinemalara izleyicileri getirmek bile çok zor. İnşallah bahtı güzel, gişesi güzel bir film olur. Aynı ekip devam ediyor. Yalnız Aydemir ağabeyimiz biraz rahatsız, ona da geçmiş olsun dileklerimizi gönderiyoruz” dedi. Filmin yapımcısı Polat Yağcı, eğlenceli bir projeye imza attıklarını belirterek, “Seyircinin güleceği çok güzel bir film oldu. Daha önceki filmde ‘İçerisi şampiyonlar ligi gibi’ diyorduk, bu film öyle oldu” dedi.

        Mehmet Ali Erbil - Gülseren Ceylan

        Galanın sonunda film perdesinin arkasından Serdar Ortaç orkestra eşliğinde sahnede göründü. 'Karabiberim', 'Padişah' ve 'Bilsem Ki' şarkılarını seslendiren Ortaç, İbrahim Tatlıses'i sahneye davet etti. Alkışlar eşliğinde sahneye çıkan İbrahim Tatlıses; "Ben filmi çok beğendim. Çok emek var. Bizim gülmeye ihtiyacımız var, savaşa değil. Bütün dünyanın gülmeye ihtiyacı var. Haberlerde kan ve savaş görmek istemiyoruz, hep gülelim istiyoruz" dedi. Gecenin sonunda sahneye çıkan film ekibi, beraber dans etti ve şarkılar söyledi.

        Gösterime 12 Ocak'ta girecek olan, Kamil Çetin'in yönettiği film, 'Özgür'ün önceki hikâyelerde kendisine kazık atan, dostum dediği kişilerle hesaplaşmasını konu alıyor.

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        #şafak sezer
        #kolpaçino

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