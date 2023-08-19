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        Haberler Televizyon Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Kolonya Cumhuriyeti ne zaman vizyona girdi?

        Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

        Kolonya Cumhuriyeti filmi sinema perdesinin ardından televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Murat Kepez, Eray Akyamaner, Sıla Çetindağ kaleme aldığı, Murat Kepez yönettiği film BKM imzası taşımaktadır. Peki Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu ne, oyuncuları kimler? Kolonya Cumhuriyeti ne zaman vizyona girdi? İşte Kolonya Cumhuriyeti konusu ve oyuncu kadrosu...

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        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 18:58
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        Kolonya Cumhuriyeti konusu ve oyuncuları
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        2017 yılında vizyona giren Kolonya Cumhuriyeti filmi, Türkiye'de gösterimde yer alan filmlerin biletli seyirci sayısına göre ilk 10'da yer aldı. Başrollerini Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin paylaştığı film 110 dakika uzunluğundadır. Peki, "Kolonya Cumhuriyeti filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Kolonya Cumhuriyeti filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        KOLONYA CUMHURİYETİ FİLMİNİN KONUSU

        Küçük bir kasabanın belediye başkanlığını, olmayacak vaatler sayesinde kazanan Peker Mengen (Çağlar Çorumlu) için icraat zamanı gelmiştir. İlk iş, söz verdiği üzere başbakanı oraya getirmek üzere harekete geçer. Ancak başbakana yapılan tantanalı karşılama töreni sırasında beklenmedik olaylar yaşanır ve belde bağımsız bir ülke haline gelir. Üstelik Amerika ile savaşa girmişlerdir. Peker, eşi Mualla (Büşra Pekin) ve danışmanlarıyla birlikte Amerika'yla baş etmeye çalışırken sıfırdan bir ülke kurmanın hiç de kolay olmadığını anlayacaktır.

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        KOLONYA CUMHURİYETİ OYUNCULARI

        Çağlar Çorumlu, Büşra Pekin, Mahir İpek, Uğur Bilgin, Ersin Korkut gibi oyuncular yer alıyor.

        KOLONYA CUMHURİYETİ NEREDE ÇEKİLDİ?

        Kolonya Cumhuriyeti çekimleri Muğla Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz'de gerçekleştirildi.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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