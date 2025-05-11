Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Kolombiya'da sel ve toprak kaymasında 5 kişi hayatını kaybetti - Güncel haberler | Dış Haberler

        Kolombiya'da sel ve toprak kayması: 5 ölü

        Kolombiya'nın Antioquia yönetim bölgesine bağlı Sabaneta kasabasında yaşanan sel ve toprak kaymasında 5 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.05.2025 - 06:06 Güncelleme: 11.05.2025 - 06:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kolombiya'da sel ve toprak kayması: 5 ölü
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yerel basına göre, bölgede bir süredir devam eden sağanağın yol açtığı sel ve toprak kaymasında 2 ev yıkıldı ve aynı aileden çok sayıda kişi enkaz altında kaldı.

        İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının ardından 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

        Selde kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

        Medellin, Envigado, Itagüi ve Dagran bölgelerinde de selden birçok aile etkilendi.

        Tahliye edilen vatandaşlar için geçici barınma merkezleri kuruldu.

        Sabaneta Belediye Başkanı Alder Cruz, yaptığı açıklamada, kaç kişinin toprak altında kaldığının bilinmediğini belirterek, "Yardım kuruluşlarımız bu acil durum üzerinde çalışıyor. 3'ü kadın, 2'si erkek olmak üzere 5 kişinin cansız bedenleri, Venancio Diaz Diaz Hastanesine götürüldü." ifadelerini kullandı.

        Antioquia Valisi Andres Julian Rendon ise hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #Kolombiya
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Vladimir Putin'den açıklamalar
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Metrobüs kazası can aldı: 1'ölü, 54 yaralı
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Galatasaray şampiyonluğa koşuyor!
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Kütahya'daki sır ortaya çıktı
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        Galatasaray şampiyonluğa 1 puan uzaklıkta!
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        J10C 3 Rafale savaş uçağını düşürdü
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        Holding önündeki cinayete 4 tutuklama
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        "Şampiyon 4 Mayıs'ta belli oldu"
        Boksör genç kadını bıçakladı
        Boksör genç kadını bıçakladı
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        "Fenerbahçe’ye karşı sahada üstünlük kurduk"
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Şahbaz Şerif: Tüm ulus için bir zaferdir
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Keşif görüntüleri ortaya çıktı
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Avrupalı liderler: 30 gün ateşkese hazırız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her an müjdeler alabilirsiniz!
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Pakistan ve Hindistan arasında ateşkes
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Peskov: Ateşkes için silah sevkiyatı durmalı
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Kasımpaşa'dan 3 gollü galibiyet!
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Özel: Terörsüz Türkiye’ye evet diyoruz
        Gergin anlar
        Gergin anlar
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Gençlerbirliği yeniden Süper Lig'de!
        Habertürk Anasayfa