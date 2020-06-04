Kırılma şiddetli ağrı ve acıya sebep olabilmektedir. Kolda bu şekilde gelişen bir durum söz konusu ise hemen doktora başvurulmalı ve tedavisine başlanmalıdır. Eğer kol da kırık varsa doktor yer değiştiren kemiği eski haline getirerek kolu alçıya almaktadır. Kırılan kemiğin kaynama süresi ise yetişkinlerde 6-8 hafta, çocuklar da 3-6 hafta arasında değişiklik gösterebilmektedir.
Kaynama gecikmesine veya kaynamamaya sebep olabilecek durumlar şunlardır;
- Kemik erimesi; yavaşlamış kemik metabolizması bulunan kaynama dokusunun olgunlaşmasını geciktirmektedir. Bu durum kemiklerin geç kaynamasına neden olmaktadır.
- Protein eksikliği; kemik kırığı meydana gelen hastalarda idrar yoluyla protein çıkışı çok fazla olmaktadır. Bu durumda kaynamayı sağlayan dokunun mekanik gücünü etkilemektedir. Bu yüzden protein içeren besinler almak bu dokunun gücünü yerine getirerek, kaynamaya yararlı olmaktadır.
- B6 Vitamini eksikliği; kaynamayı sağlayan dokunun gelişmesine katkı sağlayan glikoz ve fosfat oranlarında azalmaya neden olmaktadır. Bu durumda kırıkların geç kaynamasına neden olmaktadır.
- Diyabet; kılcal damarlarda tıkanma ve sinirlerin iletimlerinde yavaşlamaya neden olduğundan dolayı kırıkların geç iyileşmesine etken olmaktadır.
- Sigara kullanımı; nikotin kırıkların iyileşmesine etki eden hücreler üzerinde olumsuz etki yaratmaktadır. Aynı zamanda damarları büzerek, hücrelere oksijen gidişini de azaltmaktadır.
- Ağrı kesici ilaç alımı; içeriğinde bulunan diklofenak, naproksen vb. maddeler kemik yapım oluşumunu azaltmaktadır.
- Kırık bölgede gelişen enfeksiyon; kırık bölge için yapılan ameliyat sırasında mikrop bulaşması sonucu meydana gelmektedir. Bu durum kırılan kemiğin ölümüne, kaynamasının durmasına ve kaynama dokusunun devamlılığının bozulmasına neden olmaktadır.
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