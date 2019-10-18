Kol kırığı nasıl anlaşılır?

18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir kemiğin kırılması kişinin ağrıdan dolayı acısına tahammül edemeyecek duruma gelmesine neden olan bir durumdur. Kırılma kemiklerin birbirinden ayrılarak yer değiştirmesi durumunda meydana gelmektedir. Kırılma anında hissedilen çok fazla ağrı hissidir. Kırılan kemikler yerine getirdiği fonksiyonlara yönelik ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilmektedir. Kol kırıkları genellikle kolun ya da bileğin üzerine sert bir şekilde düşme ile oluşabilmektedir.
Kırıkların düzgün bir şekilde iyileşmesi için kısa sürede tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi edilmeyen kırıklar; şiddetli ağrının yanında kemiğin yanlış kaynaması sonucu kol yapısında bozukluğa neden olabilmektedir.
Kolun kırıldığı; yaşanılan ani düşme esnasında duyulan ses ve bunların yanında, şişme, morarma, hareket ettirememe, hareket ettirilmesi halinde hissedilen ani acı ve ağrı oluşması ve şekil değişikliği meydana gelmesinden anlaşılabilmektedir. Eğer kolda oluşan ve kullanmayı engelleyecek şekilde ağrı varsa bir an önce doktora başvurulmalıdır. Doktor röntgen çekerek kırık olduğunu teşhis ederek, hemen tedavi etmektedir. Bu durumda yaşanacak komplikasyonların önüne geçmektedir.
Hemen tedavi edilmeyen kol kırıklarında yaşanabilecek komplikasyonlar;
Kolunuzda yukarı da belirtilen nedenler varsa kesinlikle kendiniz müdahale etmeden bir doktora başvurunuz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!