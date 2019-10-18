Kol kırığı nasıl anlaşılır?

Bir kemiğin kırılması kişinin ağrıdan dolayı acısına tahammül edemeyecek duruma gelmesine neden olan bir durumdur. Kırılma kemiklerin birbirinden ayrılarak yer değiştirmesi durumunda meydana gelmektedir. Kırılma anında hissedilen çok fazla ağrı hissidir. Kırılan kemikler yerine getirdiği fonksiyonlara yönelik ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getirebilmektedir. Kol kırıkları genellikle kolun ya da bileğin üzerine sert bir şekilde düşme ile oluşabilmektedir.

Kırıkların düzgün bir şekilde iyileşmesi için kısa sürede tedavi edilmesi gerekmektedir. Tedavi edilmeyen kırıklar; şiddetli ağrının yanında kemiğin yanlış kaynaması sonucu kol yapısında bozukluğa neden olabilmektedir.

Kolun kırıldığı; yaşanılan ani düşme esnasında duyulan ses ve bunların yanında, şişme, morarma, hareket ettirememe, hareket ettirilmesi halinde hissedilen ani acı ve ağrı oluşması ve şekil değişikliği meydana gelmesinden anlaşılabilmektedir. Eğer kolda oluşan ve kullanmayı engelleyecek şekilde ağrı varsa bir an önce doktora başvurulmalıdır. Doktor röntgen çekerek kırık olduğunu teşhis ederek, hemen tedavi etmektedir. Bu durumda yaşanacak komplikasyonların önüne geçmektedir.

Hemen tedavi edilmeyen kol kırıklarında yaşanabilecek komplikasyonlar;

Kemiklerin düzensiz büyümesi ; genel olarak çocuklarda meydana gelen kırıklarda görülmektedir.

; genel olarak çocuklarda meydana gelen kırıklarda görülmektedir. Osteoartrit ; eklem içerisinde bulunan kıkırdakların ilerleyen zamanlarda artritlere neden olmasıdır.

; eklem içerisinde bulunan kıkırdakların ilerleyen zamanlarda artritlere neden olmasıdır. Kemik sertliği ; üst kol kemiklerinin tedavisi için yapılan sabitleme sonucu omuz ve dirsek hareketleri esnasında ağrı yapması halidir.

; üst kol kemiklerinin tedavisi için yapılan sabitleme sonucu omuz ve dirsek hareketleri esnasında ağrı yapması halidir. Sinir veya damar yaralanmaları ; kırılan kemiklerin keskin uçlarının o kısımda bulunan sinire ya da damara zarar vermesi durumudur. Kolda uyuşma ve dolaşımda problem fark ederseniz, mutlaka doktora görünmeniz önerilmektedir.

; kırılan kemiklerin keskin uçlarının o kısımda bulunan sinire ya da damara zarar vermesi durumudur. Kolda uyuşma ve dolaşımda problem fark ederseniz, mutlaka doktora görünmeniz önerilmektedir. Kompartman sendromu; kırılan kolun aşırı şişmesi sonucu kan akışını engellemesi sonucu oluşan bir durumdur. Daha kötü bir duruma yol açmaması için mutlaka acil cerrahi müdahale gerekmektedir.

Kolunuzda yukarı da belirtilen nedenler varsa kesinlikle kendiniz müdahale etmeden bir doktora başvurunuz.