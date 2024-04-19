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        Haberler Yaşam Moda Fiyonkları büyüten moda akımı: Coquette

        Fiyonkları büyüten moda akımı: Coquette

        Soft renkler, fiyonklar, tüller, inciler, minik çiçekli elbiseler... Eğer bu parçalara gardrobunuzda sık sık yer veriyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz. Çünkü 'coquette' adı verilen bu moda akımının milyonlarca takipçisi var!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.04.2024 - 10:00 Güncelleme: 19.04.2024 - 01:01
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        Fiyonkları büyüten moda akımı
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        'Fiyonk' kelimesini düşündüğünüzde aklınızda ilk ne canlanıyor? Saçınız için aksesuar mı yoksa bir hediye paketi mi?

        Ancak TikTok'ta biraz vakit geçirdiyseniz kurdeleleri coquette (koket) trendiyle bağdaştırabilirsiniz. Peki fiyonkların büyüdüğü ve çoğaldığı coquette (koket) akımı nedir?

        Sydney Sweeney
        Sydney Sweeney

        Oxford Sözlüğü coquette kelimesini "flörtöz kadın" olarak tanımlıyor.

        18 milyar görüntüleme alarak TikTok'ta ivme kazanan trend görünüm 'aşırı kadınsı' bir estetiğe odaklanıyor.

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        Bu trend genellikle feminen ve zarif detayları vurguluyor. İnce danteller, tül kumaşlar, romantik desenler, zarif kesimler ve detaylı işlemeler, inciler, fiyonklar trendin temelini oluşturuyor. Bu tarz genellikle sofistike ve şık bir görünümü amaçlıyor.

        Yani fırfırlar, fiyonklar, parıltılar, inciler ve kalp formlu aksesuarlara doğru eğilim gösteriyorsanız, kesinlikle yalnız değilsiniz.

        Lana Del Rey
        Lana Del Rey

        Romantizm deyince akla gelen ilk şarkıcılardan Lana Del Rey'in öncüsü olduğu bu giyim stili, Kendall Jenner, Sydney Sweeney, Lily-Rose Depp, Selena Gomez gibi yıldızlar sayesinde popülerliğini yitirmiyor.

        Kendall Jenner
        Kendall Jenner

        Bridgerton, Gossip Girl, Marie Antoinette, Black Swan, Lolita gibi film ve diziler 'coquette' ruhunu yansıtan yapımlardan birkaçı.

        Koket trendi, yumuşak ve romantik yönünüzü vurgulamak için mükemmel bir fırsat. Kurdeleler ve narin takılar gibi aksesuarlar bu trende ayak uydurmanın en kolay yolu.

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        Lili Reinhart
        Lili Reinhart

        Bu görünümü yakalamak için fiyonk, dantel, fırfır, inci veya pastel renkler içeren parçalara yatırım yapmanızda fayda var.

        Hailey Bieber
        Hailey Bieber

        Margot Robbie ve Hailey Bieber gibi ünlüler, basit bir saç fiyonguyla anında bir görünümü oluşturabileceğinizi kanıtlıyor.

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        #koket trendi
        #Coquette trendi
        #TikTok
        #moda trendi
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