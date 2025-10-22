Habertürk
        Kocasının cenazesinde ağlamadı

        Kocasının cenazesinde ağlamadı

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, şüpheli şekilde hayatını kaybeden damat Ümit'in cinayet dosyası konuşulmaya devam ediyor.

        Giriş: 22.10.2025 - 21:14 Güncelleme: 22.10.2025 - 21:14
        Kocasının cenazesinde ağlamadı
        Mesleği askerlik olan Ümit’in şahsi tabancasında ne parmak izi ne de elinde barut izi çıktı. Didem Arslan Yılmaz, dosyadaki bilinmeyenleri sormaya devam ediyor.

        Yılmaz, ekranlara o cenaze törenini getirdi. Müge’nin duygusuz ve donuk halleri dikkatlerden kaçmadı. Ayrıca halası Şirin’in ona durmadan “Ağla, ağla!” dediği iddia edildi.

        ÜMİT KISKANÇLIK KRİZİNİN KURBANI MI?

        Beyza’nın düğün öncesi görüntüleri büyük merak uyandırdı. Gelin Müge’ye sarıldığı anda damat Ümit’in yanındaki asık suratı dikkatlerden kaçmadı.

        KATİL APARTMAN BOŞLUĞUNA MI SAKLANDI?

        Yılmaz ve ekibi, “Kabus Apartmanı”nda hazır bulundu. O gün olay gerçekleştikten sonra katilin yangın merdivenlerinde saklanıp saklanmadığı gündeme getirildi. Komşu Sevkan’ın “Takır takır ayak sesleri duydum.” sözleri gündem oldu.

