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Kocasının çantasına takip cihazı koydu! Avukatın ofisini bastı!

Türkiye'de yaşayan Amerikalı Chris, Ukraynalı eşi Angelena'dan boşanmak isteyince iddiaya göre kadın, kocasının çantasına takip cihazı koydu. Cihaz, boşanma avukatının ofisinde sinyal verdi. Ukraynalı kadın ofisi bastı. Avukatın şikayetçi olması üzerine, mahkeme, ofis basan kadına tehdit suçundan adli para cezası verdi

Giriş: 11.05.2023 - 09:00 | Güncelleme: ABONE OL
Kocasının çantasına takip cihazı koydu! Avukatın ofisini bastı! - Öne çıkan haberler
Kocasının çantasına takip cihazı koydu! Avukatın ofisini bastı!
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Amerikalı Chris ile Ukraynalı Angelena 3 yıllık evliydi. İddiaya göre Chris, Angelena'nın kıskançlığı nedeniyle boşanmak istedi. Bunun için de boşanma avukatının yolunu tuttu.

KONUM TAKİP CİHAZINI FARK ETTİ

Habertürk TV muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre Angelena, eşinin çantasına iddiaya göre konum Takip Cihazı yerleştirdi.

Cihazı fark eden Chris hemen hukuk bürosuna giderek bu cihazı avukatına teslim etti. Konum takip cihazından Chris'in burada olduğunu gören Angelena avukatın ofisini bastı ve cihazı istedi.

"KAPIYI YUMRUKLADI, BAĞIRDI"

Avukat Aylin Esra Eren, yaşananları şöyle anlattı: "Kadın, müvekkilimizin sırt çantasına bir takip cihazı yerleştirmiş. Zorla içeri girmeye çalıştı. Takip cihazının bizde olduğunu bildiğini ispatlar nitelikte elinde cep telefonuyla izlediğini gösterdi. Kapıyı yumrukladı, teklemedi, bağırdı. 'Siz boşanma avukatısınız biliyorum, boşanmayacağım' dedi.”

"4 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI"

Eren’in ortağı ve avukatı Gizem Gonce, mahkemenin avukatların yanında durduğunu belirterek, "6284 sayılı kanun uyarınca koruma ve uzaklaştırma başvurusunda bulunduk. Mahkeme 3 aylık bir koruma ve uzaklaştırma kararı verdi. Ayrıca kendisi hakkında yapılan yargılama sonucunda TCK 106. Madde uyarınca “Tehdit” suçundan indirimle verilen 4 ay hapis cezası adli para cezasına çevrildi" ifadelerini kullandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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