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        Haberler Gündem Güncel Kocasinan'ın "Tarıma Dayalı OSB Projesi"ne onay | Son dakika haberleri

        Kocasinan'ın "Tarıma Dayalı OSB Projesi" onaylandı

        Kayseri'nin Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'ın 2021 yılında duyurduğu "Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi", Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na alındı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.06.2025 - 17:41 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:41
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        Kocasinan'ın "Tarıma Dayalı OSB Projesi"ne onay
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        Kocasinan Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Ahmet Çolakbayrakdar'ın 2021 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısı'nda duyurduğu "Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (OSB)", Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na kabul edildi.

        Kayseri’yi tarımsal alanda büyük bir atılım yaşatacak olan projenin yatırım programına alınmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Başkan Çolakbayrakdar, bu önemli adımın Kayseri’yi Türkiye'nin tarım üssü yapacağını söyledi.

        Kayseri Sera Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (Kayseri Sera TDİOSB) kuruluşunda Kocasinan Belediyesinin kurucu üye olarak yer aldığını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Kayseri'miz için büyük önem taşıyan bu projenin yatırım programına alınmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, AK Parti Genel Başkan Vekilimiz Sayın Mustafa Elitaş'a ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'ya şükranlarımızı sunarız" dedi.

        Yapılan yatırımlarla ilçe tarımının geliştirilmesini ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamasını hedeflediklerinin altını çizen Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Şehir merkezinde olmamıza rağmen, Kayseri'de en fazla ziraat ve tarımla uğraşan nüfusun yaşadığı bölgeyiz. Bundan dolayı sanayi ve ticaret şehri gibi unvanlara sahip olan Kayseri, tarım şehri olarak da anılacaksa bu Kocasinan olmadan düşünülemez. İlçemiz ve şehrimizin potansiyeli bu anlamda çok yüksek. Şehrimizde üretilen tarımsal imalatın yüzde 20'sini Kocasinan bölgesindeki çiftçilerimiz yapmaktadır. Çiftçimiz zaten buğday, arpa, şeker pancarı, mısır, çavdar gibi ürünleri üretiyor. Bizim amacımız, ürün çeşitliliğini artırarak çiftçimize ek gelir sağlamaktır. Ardından şehrimizin ve bölgemizin ekonomisine, daha sonrasında ise makro ölçekte ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktır. Bu çerçevede Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüzle birlikte çeşitli projelere imza atıyoruz. Yeni ve farklı ürünler, çiftçilerimize yeni bir endüstri, yeni bir gelir kapısı oldu. Yaptığımız yatırımlarla şehrimiz, değişik endüstri alanlarında yer alabilecek."

        Tarımda yapılan projeler ve farklı üretim metotlarıyla kırsal kalkınma modeline öncülük ettiklerine dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Elmalı Mahallemizde bulunan jeotermal sıcak su kaynağıyla hayata geçirilen Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, tarımsal ve endüstriyel üretimi birleştirerek büyük bir dönüm noktası oluşturacaktır. Burada üretim ve endüstriyel üretim kadar tarımsal üretimin de önemi büyüktür. Yıllardır uyguladığımız tarımsal üretim projeleri, Türkiye'ye model olmuştur. Bu projeyle Kocasinan ve Kayseri'ye büyük bir değer kazandırmayı hedefliyoruz. Sera OSB, Kocasinan'ın tarımsal alanda büyük bir atılım yapmasını sağlayacak. Her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz ve bu projeyle daha büyük tarımsal üretimin kapısını açacağız. Bu noktada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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