Yok böyle sözleşme: Ronaldo'nun maaşı dudak uçuklattı!
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile 2 yıllık sözleşme yeniledi. Dünyaca ünlü süperstarın alacağı ücret ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Ronaldo'nun dev sözleşmesi...
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Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Al Nassr ile yaptığı 2 yıllık yeni sözleşmenin detayları İngiliz basınından The Sun tarafından paylaşıldı.
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İşte Ronaldo'nun alacağı ücretler:
178 milyon sterlin yıllık garanti ücret.
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24.5 milyon sterlin imza parası.
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Kulüpten yüzde 15 hisse.
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PERFORMANSA DAYALI BONUSLAR
Ronaldo attığı her gol için 80 bin sterlin.
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Yaptığı her asist için 40 bin sterlin. (Bu primler bir sonraki sezonda yüzde 20 oranında artacak)
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BAŞARI BONUSLARI
Kulübün Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyon olması halinde 8 milyon sterlin.
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Ronaldo’nun Altın Ayakkabı ödülünü kazanması durumunda 4 milyon sterlin.
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Al Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi’ne katılması ve şampiyonluğa ulaşması hâlinde ise 6.5 milyon sterlin.
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ÖZEL JET MASRAFI
Ronaldo'nun özel jetinin 4 milyon sterlinlik masraflarını da kulüp karşılayacak.
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60 MİLYONLUK SPONSORLUK SÖZÜ
Öte yandan Portekizli yıldıza 60 milyon sterlin değerinde sponsorluk anlaşmaları sözü verildi.
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Ayrıca Ronaldo’nun hizmetinde tam zamanlı olarak çalışacak 16 kişilik personel ekibi de sözleşmeye dahil edildi.
Bu ekipte:
3 şoför,
4 hizmetçi,
2 aşçı,
3 bahçıvan,
4 güvenlik görevlisi yer alacak.
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