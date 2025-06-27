Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!
Galatasaray'da kazanılan 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan fakat devre arasında sarı-kırmızılılardan olaylı bir şekilde ayrılan Victor Nelsson'un bonservisi belirlendi.
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Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray’da stoper hattında değişim rüzgarı esiyor.
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Teknik direktör Okan Buruk, Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson’u yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.
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Geçen sezon devre arasında olaylı bir şekilde takımdan ayrılan 26 yaşındaki stoper Roma’da istediği forma süresini bulamamıştı.
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Galatasaray, oynamadığında mutsuzluk yaratan Nelsson için bonservis bedelini de netleştirdi.
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2021 yazında Kopenhag’dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nelsson için Galatasaray, aynı rakamı yeniden kasasına koymadan oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor.
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İtalya’dan Hellas Verona, Como ve Bologna kulüpleri Nelsson’un transferiyle ilgileniyor.
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Galatasaray, yalnızca doğrudan satış formülüne sıcak bakıyor.
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Nelsson Roma’da 13 maçta kadroya girerken sadece bir müsabakaya ilk 11’de çıktı.
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