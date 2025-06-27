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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Nelsson'un bonservisini belirledi!

        Galatasaray'da kazanılan 2 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan fakat devre arasında sarı-kırmızılılardan olaylı bir şekilde ayrılan Victor Nelsson'un bonservisi belirlendi.

        Giriş: 27.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 27.06.2025 - 09:55
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          Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Galatasaray’da stoper hattında değişim rüzgarı esiyor.

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          Teknik direktör Okan Buruk, Danimarkalı savunmacı Victor Nelsson’u yeni sezon kadrosunda düşünmüyor.

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          Geçen sezon devre arasında olaylı bir şekilde takımdan ayrılan 26 yaşındaki stoper Roma’da istediği forma süresini bulamamıştı.

        • 4

          Galatasaray, oynamadığında mutsuzluk yaratan Nelsson için bonservis bedelini de netleştirdi.

        • 5

          2021 yazında Kopenhag’dan 7 milyon Euro karşılığında transfer edilen Nelsson için Galatasaray, aynı rakamı yeniden kasasına koymadan oyuncuyu göndermeye sıcak bakmıyor.

        • 6

          İtalya’dan Hellas Verona, Como ve Bologna kulüpleri Nelsson’un transferiyle ilgileniyor.

        • 7

          Galatasaray, yalnızca doğrudan satış formülüne sıcak bakıyor.

        • 8

          Nelsson Roma’da 13 maçta kadroya girerken sadece bir müsabakaya ilk 11’de çıktı.

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