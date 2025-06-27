İran'la ateşkes sonrası Tel Aviv'de "İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşmesini" talep eden afiş

ABD'den Abraham Anlaşmaları açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, yakın zamanda "Abraham Anlaşmaları'na" taraf olan ülkelerle ilgili büyük bir duyuru yapacaklarını söylemişti.

Witkoff, "Birçok ülkede normalleşme bekliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, "Abraham Anlaşmaları'yla" ilk olarak BAE ve Bahreyn ile sonrasında Sudan ve Fas ile diplomatik ilişkiler kurmuştu.​​​​​​​